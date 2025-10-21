راندا البحيري تنتقد ظاهرة بالسوشيال: إزاي بقيتوا تلبسوا هدومكم قدام الكوكب؟

أثارت الفنانة راندا البحيري الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تعليقها الناقد والساخر على ظاهرة فيديوهات “Get Ready With Me” المنتشرة مؤخرًا على السوشيال ميديا، والتي تستعرض فيها الفتيات لحظات استعدادهن وارتدائهن للملابس أمام الكاميرا.

وكتبت راندا البحيري في منشورها: “هو فيه إيه يا جماعة! أنا لما بنت عمتي كانت بتفتح عليّ باب الأوضة وأنا بلبس جاكيت المدرسة فوق القميص كنت بقولها ثانية واحدة أكمل لبس.

وتابعت متسائلة: “إنتوا إزاي بقيتوا تطلعوا تلبسوا هدومكم قدام الكوكب بحجة جيت ريدي ويز مي”.

واختتمت: “وكلامي هنا عن كل الجنسيات مش إحنا بس، جيت ريدي إيه وزفت إيه بجد”.