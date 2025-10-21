قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي
أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل
مي عبدالحميد ترد على شائعات الواسطة في شقق الإسكان الاجتماعي
أمريكا.. الحزب الجمهوري يعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية
منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب
الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
راندا البحيري تنتقد ظاهرة بالسوشيال: إزاي بقيتوا تلبسوا هدومكم قدام الكوكب؟

راندا البحيري
راندا البحيري
يارا أمين

أثارت الفنانة راندا البحيري الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تعليقها الناقد والساخر على ظاهرة فيديوهات “Get Ready With Me” المنتشرة مؤخرًا على السوشيال ميديا، والتي تستعرض فيها الفتيات لحظات استعدادهن وارتدائهن للملابس أمام الكاميرا.

وكتبت راندا البحيري في منشورها: “هو فيه إيه يا جماعة! أنا لما بنت عمتي كانت بتفتح عليّ باب الأوضة وأنا بلبس جاكيت المدرسة فوق القميص كنت بقولها ثانية واحدة أكمل لبس.

وتابعت متسائلة: “إنتوا إزاي بقيتوا تطلعوا تلبسوا هدومكم قدام الكوكب بحجة جيت ريدي ويز مي”.

واختتمت: “وكلامي هنا عن كل الجنسيات مش إحنا بس، جيت ريدي إيه وزفت إيه بجد”.

