استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وترقب لأرباح التكنولوجيا

بدأت الأسواق الأميركية الأسبوع على موجة صعود قوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي، وبدء موسم أرباح الشركات الكبرى، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

ومع نهاية جلسة الاثنين، ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما استقرت العقود الآجلة مساءً على مكاسب طفيفة، وسط ترقب لنتائج شركات مثل نتفليكس وكوكاكولا وتسلا خلال الأيام المقبلة.

سهم أبل كان في صدارة المحركات، بعد أن قفز بنسبة 4%، مدفوعاً بترقية تقييمه من قبل Loop Capital، في حين ارتفع سهم Zions Bancorp بنسبة 2% في التداولات اللاحقة، بعد إعلان أرباح فصلية مرتفعة رغم إفصاحات سابقة عن قروض متعثرة أثارت قلق السوق الأسبوع الماضي.

التفاؤل امتد إلي الملف السياسي، حيث أشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إلى أن الإغلاق الحكومي، الذي دخل يومه العشرين، قد ينتهي هذا الأسبوع، مؤكداً استعداد البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقررة الجمعة، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة المتوقع في اجتماعه أواخر أكتوبر. وتُظهر التوقعات أن الأسواق تسعّر بالفعل احتمالاً بنسبة 99% لخفض جديد بمقدار ربع نقطة.

موسم الأرباح بدأ بقوة، إذ تجاوزت نحو 75% من شركات مؤشر S&P 500 التي أعلنت نتائجها حتى الآن توقعات المحللين، وفقاً لبنك أوف أميركا. وتُعول الأسواق على أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة بـ"السبعة الكبار"، والتي يُتوقع أن تحقق نمواً سنوياً في الأرباح بنسبة 14.9%، مقارنة بـ6.7% لباقي الشركات المدرجة في المؤشر، بحسب بيانات FactSet.

وقال أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في Ameriprise، إن نتائج هذه الشركات قد تشكل نقطة تحول في اتجاه السوق حتى نهاية العام، خاصة إذا جاءت متوافقة مع التوقعات المرتفعة، مضيفاً أن الجمع بين تفوق الأرباح واستقرار التوقعات والدعم المستمر من الذكاء الاصطناعي قد يعزز الزخم الإيجابي، رغم أن البعض يرى أن الأسعار الحالية تعكس بالفعل هذه العوامل.

وفي ملف التجارة، خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوترات مع الصين، رغم تهديده بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية مطلع نوفمبر.

وأكد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق "عادل" مع بكين خلال لقائه المرتقب مع الرئيس شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين من تصعيد جديد في الحرب التجارية.