ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وترقب لأرباح التكنولوجيا

بدأت الأسواق الأميركية الأسبوع على موجة صعود قوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي، وبدء موسم أرباح الشركات الكبرى، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

ومع نهاية جلسة الاثنين، ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما استقرت العقود الآجلة مساءً على مكاسب طفيفة، وسط ترقب لنتائج شركات مثل نتفليكس وكوكاكولا وتسلا خلال الأيام المقبلة.

سهم أبل كان في صدارة المحركات، بعد أن قفز بنسبة 4%، مدفوعاً بترقية تقييمه من قبل Loop Capital، في حين ارتفع سهم Zions Bancorp بنسبة 2% في التداولات اللاحقة، بعد إعلان أرباح فصلية مرتفعة رغم إفصاحات سابقة عن قروض متعثرة أثارت قلق السوق الأسبوع الماضي.

التفاؤل امتد إلي الملف السياسي، حيث أشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إلى أن الإغلاق الحكومي، الذي دخل يومه العشرين، قد ينتهي هذا الأسبوع، مؤكداً استعداد البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقررة الجمعة، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة المتوقع في اجتماعه أواخر أكتوبر. وتُظهر التوقعات أن الأسواق تسعّر بالفعل احتمالاً بنسبة 99% لخفض جديد بمقدار ربع نقطة.

موسم الأرباح بدأ بقوة، إذ تجاوزت نحو 75% من شركات مؤشر S&P 500 التي أعلنت نتائجها حتى الآن توقعات المحللين، وفقاً لبنك أوف أميركا. وتُعول الأسواق على أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة بـ"السبعة الكبار"، والتي يُتوقع أن تحقق نمواً سنوياً في الأرباح بنسبة 14.9%، مقارنة بـ6.7% لباقي الشركات المدرجة في المؤشر، بحسب بيانات FactSet.

وقال أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في Ameriprise، إن نتائج هذه الشركات قد تشكل نقطة تحول في اتجاه السوق حتى نهاية العام، خاصة إذا جاءت متوافقة مع التوقعات المرتفعة، مضيفاً أن الجمع بين تفوق الأرباح واستقرار التوقعات والدعم المستمر من الذكاء الاصطناعي قد يعزز الزخم الإيجابي، رغم أن البعض يرى أن الأسعار الحالية تعكس بالفعل هذه العوامل.

وفي ملف التجارة، خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوترات مع الصين، رغم تهديده بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية مطلع نوفمبر.

وأكد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق "عادل" مع بكين خلال لقائه المرتقب مع الرئيس شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين من تصعيد جديد في الحرب التجارية.

أسهم تعزيز نقطة تحول

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الأونكتاد

وزير المالية من جنيف: تحفيز استثمارات القطاع الخاص يسهم في سد الفجوات التنموية

اليابان

مؤشر "نيكي 225" يحلّق قرب 50 ألف نقطة لأول مرة بدعم تفاؤل الأسواق بتولي تكايتشي رئاسة وزراء اليابان

دولار

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

