تمارا نادر السيد تجري عملية في الكاحل.. وتبتعد عن الملاعب لمدة 6 أشهر

أجرت تمارا نادر السيد، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات والنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة في الكاحل، للتخلص من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرًا.

وتغيب لاعبة المنتخب الوطني عن الملاعب منذ أسبوعين، عقب تعرضها للإصابة في الكاحل.

ومن المقرر أن تبتعد عن الأضواء لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

وتعد تمارا نادر من أبرز لاعبات منتخب مصر للسيدات في الآونة الأخيرة، حيث كانت ضمن قائمة الفراعنة في بطولة الأفروباسكت الأخيرة بكوت ديفوار.

ويتمنى عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وجميع الأعضاء والمسؤولين، السلامة للاعبة، متمنون لها عودة أسرع وأقوى.