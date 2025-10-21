إقبال كبير واستقبال مؤثر للفيلم المصري 50 متر بمهرجان الجونة السينمائي

استقبل جمهور مهرجان الجونة السينمائي الفيلم المصري 50 متر للمخرجة يمنى خطاب استقبالًا مؤثرًا في عرضه العربي الأول، بحضور كبير ضم عددًا من الممثلين وصنّاع السينما مثل تامر حبيب، مريم نعوم، وصدقي صخر. كما أثار العرض لحظة حميمية بين يمنى وأبيها الذي صنعت الأولى الفيلم في محاولة للدخول إلى عالمه.

في الفيلم ذو الإنتاج المصري الدنماركي السعودي المشترك، تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. تقرر يمنى توجيه كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave، ويجمع تحت قيادة خطاب العديد من المواهب البارزة، بما في ذلك الملحن الحائز على الجوائز جوناس كولستروب (معجزة جولسبانج)، والمونتيران جلاديس جوجو (وداعًا طبريا) وخالد معيط (سعاد)، إلى جانب المنتجين أحمد عامر من شركة AA Films وباتريشيا دراتي من شركة Good Company Pictures. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، فاز فيلم 50 متر بجائزة IDFA Spotlight في سوق ديربان السينمائي عام 2022، وشارك في ساحة مشاريع IDFA عام 2023، وفاز بالعديد من منح التطوير والإنتاج، مثل صندوق إنتاج البحر الأحمر، وصندوق معهد الفيلم الدنماركي، وصندوق تطوير ويكرز، وتسع جوائز في منتدى تقديم المشاريع في مهرجان الجونة السينمائي الخامس.

يمنى خطاب مخرجة أفلام مقيمة في القاهرة. حصلت يمنى على ماجستير في الاقتصاد من جامعة باريس الأولى بانتيون-سوربون.

نُشر كتابها القصصي "فيديو تسعيناتي" عام 2015 عن دار الشروق. ككاتبة سيناريو، فاز فيلمها الروائي الطويل "رقية" بجائزة أفضل سيناريو لكاتب سيناريو شاب في دورة 2018 من جائزة ساويرس الثقافية. كما كتبت وأنتجت الفيلم القصير "ربيع يوم عادي" الذي فاز بجائزة روبرت بوش السينمائية لعام 2021، وعُرض لأول مرة في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي السادس.

﻿ينصب اهتمام يمنى الرئيسي في عملها على استكشاف السياسة والاقتصاد المؤثرين على خيارات المرأة، بالإضافة إلى ديناميكيات الأسرة الحديثة في العصر الحديث.