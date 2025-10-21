التوسع في منافذ الخير بالوادي الجديد لطرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة

أعلنت محافظة الوادي الجديد التوسع في فتح منافذ الخير، التي تبيع الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينة الخارجة، وتشهد هذه المنافذ إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هذه المنافذ تطرح الخضروات والفواكه واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بشكل يومي، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر بجودة مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، إلى جانب المساهمة في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إنه يتم تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى المواطنين، وذلك من خلال عدة منافذ على مستوى المركز.