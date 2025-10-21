للتعافي بشكل أفضل.. ماركوس تورام يغيب عن صفوف إنتر ميلان حتى نوفمبر

ذكر موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية، اليوم "الثلاثاء"، أن عودة المهاجم الفرنسي ماركوس تورام إلى صفوف إنتر ميلان ستكون أبطأ مما كان متوقعًا. فقد أكد المدير الفني كريستيان تشيفو في مؤتمر صحفي أن تورام لن يشارك في مباراة دوري أبطال أوروبا هذا المساء، ولا في المواجهة المقبلة أمام نابولي.

ومن المرجح أن يغيب تورام أيضًا عن مواجهتي فيورنتينا وفيرونا، على أن يُتوقع عودته في الخامس من نوفمبر خلال لقاء دوري الأبطال ضد كايرات.

ويفضّل الطاقم الطبي لإنتر عدم المجازفة، خاصة في ظل الأداء الجيد للبديلين أنج-يوان بوني وبيو إسبوزيتو.

وتمثل هذه المقاربة الحذرة تطورًا واضحًا مقارنة بالموسم الماضي، حيث كان من الممكن أن يضغط تورام للعودة مبكرًا. أما الآن، فيُفضل اللاعب والنادي الحصول على مزيد من الوقت.

