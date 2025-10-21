بدء العد التنازلي.. المراحل المتبقية في سباق انتخابات مجلس النواب 2025

يتساءل العديد من المواطنين عن الجدول الزمني المحدد لانتخابات مجلس النواب 2025، والذي يشمل مراحل الحسم القضائي، إعلان القوائم النهائية، فترات الدعاية، ومواعيد التصويت في الداخل والخارج، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية.

مرحلة الطعون وإعلان القوائم النهائية

إعلان القائمة النهائية للمرشحين: 23 أكتوبر 2025.

آخر موعد للتنازل عن الترشح: 25 أكتوبر 2025.

نشر التنازلات في الجريدة الرسمية: 26 أكتوبر 2025.

فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى

بداية الدعاية الانتخابية: 23 أكتوبر 2025.

بداية الصمت الانتخابي: 6 نوفمبر 2025.

مواعيد التصويت في المرحلة الأولى:

في الخارج: 7 و8 نوفمبر 2025.

في الداخل: 10 و11 نوفمبر 2025.

إعلان النتيجة الرسمية: 18 نوفمبر 2025.

الطعون على نتائج المرحلة الأولى:

يتم تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر 2025.

فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون: من 21 حتى 30 نوفمبر 2025.

جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

بداية الصمت الانتخابي: 30 نوفمبر 2025.

التصويت في الخارج: 1 و2 ديسمبر 2025.

التصويت في الداخل: 3 و4 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة النهائية للإعادة: 11 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية من الانتخابات

بداية الدعاية الانتخابية: 6 نوفمبر 2025.

الصمت الانتخابي: 20 نوفمبر 2025.

مواعيد التصويت للمرحلة الثانية:

في الخارج: 21 و22 نوفمبر 2025.

في الداخل: 24 و25 نوفمبر 2025.

إعلان النتيجة: 2 ديسمبر 2025.

الطعون على نتائج المرحلة الثانية:

تقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة بحد أقصى 4 ديسمبر 2025.

فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون: من 5 حتى 14 ديسمبر 2025.

جولة الإعادة للمرحلة الثانية:

في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025.

في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة النهائية: 25 ديسمبر 2025.