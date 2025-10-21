الرياضة تطلق برنامج تدريب المدينة الشبابية بالغردقة .. صور

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي لتدريب المدربين "مجموعة النواة" بعنوان "القيم في مكان العمل" ضمن المرحلة السادسة من مشروع "قيم وحياة ،" ، بالتعاون مع مؤسسة "أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء ومؤسسة مصر الخير " ، وذلك بالمدينة الشبابية بالغردقة.





وبدأت فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بمشاركة ٥٠ من موظفي وزارة الشباب والرياضة من الجنسين ( منسقى أنديه التطوع والفتاة والجواله ومحو الأمية ) حيث تم تناول تقسيم المجموعات وتوزيع الجسلسات التدريبية لتطبيق الدليل الخاص بالقيم فى مكان العمل مع المشاركين من خلال المدرب أحمد عبد الجابر.





انتهى اليوم بالجلسة الثانية بالتطبيق النموذجي للخطة لمرحلة ما بعد التدريب ونسقها الاستاذ السيد عبد المنعم - مدير إدارة البرامج التطوعية بـ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.



أدوار ميدانية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة



وتم توزيع الادوار الميدانية علي المشاركين والاتفاق علي تنفيذ الجلسات التدريبية " القيم في مكان العمل"داخل مديريات الشباب والرياضة مع الزملاء داخل المحافظات توزيع الجلسات الخاصة بالدليل للمشروع وتقييم التدريب علي المشاركين والاتفاق علي تنفيذ الخطة الخاصة بالتدريب بعد الرجوع لمحافظاتهم تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.وأبدى المشاركين سعادتهم بالدليل الخاص بالقيم الوظيفية لما حققه من مردود على داخل الحلقات النقاشية الفعالة والايجابية ، والمساهمة فى بناء قدرات المشاركين و مستقبل الدولة المصرية والجمهورية الجديدة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. .





ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للمشاركة المجتمعية والاستفادة من مؤسسات الدولة المختلفة، و التي تساعد وتشارك في تحقيق أهداف الوزارة بتقديم خدمات وبرامج ثقافية وتوعوية العاملين والمتردديين على مراكز الشباب من كافة الفئات العمرية.والجدير بالذكر أن تدريب "قيم وحياة" يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء و وزارة الشباب والرياضة، و مؤسسة مصر الخير كما شهدت المحافظات المشاركة نجاح كبير فى المراحل الخامسة السابقة ، وتنفيذها على نطاق واسع من مراكز شباب مصر.