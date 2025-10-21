الجالية المصرية من بروكسل: السيسي دخل التاريخ.. وفلسطيني يوجه الشكر للرئيس

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، عدة لقاءات مع عدد من الجاليات المصرية المحتشدة أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل خلال زيارته الرسمية إلى بلجيكا، للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية.



وعرض "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، من بروكسل، مظاهرة الحب التي قامت بها الجالية المصرية وهم يرفعون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكان في أوروبا وهم يرددون "تحيا مصر"



من جهته قال الحاج صالح أحد أعضاء الجالية المصرية "زعيمنا وزعيم العرب ولادك في كل مكان بيحبوك علشان أنت ناصر الحب والسلام أنت أخونا وأبونا أنت رجل سوف تدخل في التاريخ ومصر منصورة وكلنا بنقولك بنحبك والسيسي أهو".



فيما علق آخر "هذا رجل سابق عصره، وأنا فرحان بوجود الشباب المصري الذي جاء من كل أوروبا لتحية الرئيس وتحيا مصر، مصر مصر تحيا وليها جيش مصر تحيا وبالرئيس".



كما حرص أحد الفلسطينيين على الحضور وتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي بعد قمة شرم الشيخ للسلام واتفاقية وقف الحرب في غزة، قائلًا "هذا أكثر شعب واقف معانا".