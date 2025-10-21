محافظ دمياط يناقش الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعا لمناقشة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، تناول الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط و المهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وخلال الاجتماع،، اطلع " المحافظ " على الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بخطة العام المالى الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وذلك بالشركة والهيئة والتى تتضمن تنفيذ محطات المعالجة والرفع للصرف الصحى والشبكات و الخطوط ، و كذا مشروعات مياه الشرب وبحث المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ ،وآليات تخطيها لاستكمال التنفيذ و نهو المشروعات وفقًا لخطط زمنية محددة ، وذلك لدخولها الخدمة وتشغيلها ، وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الإجراءات التنسيقية بين الشركة والهيئة لتسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها و ذلك لتنفيذ إجراءات تجارب التشغيل ودخول الخدمة ،

وعلى صعيد آخر،، ناقش " المحافظ " المقترحات الخاصة بالمشروعات المستقبلية المقرر ادراجها بخطة العام المالى القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، وذلك لتعزيز الخدمات ، بهذا القطاع ، وفىىهذا الإطار،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بدراسة محاور إنشاء محطة لتحلية المياه و اختيار الموقع المناسب ، وذلك لادراجها بخطة هذا العام أو العام القادم لتعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب وتغطية الاحتياجات المستقبلية ، كما وجه بسرعة تشغيل مشروع صرف صحى شط جريبة و نهو الشبكات بنهاية ديسمبر المقبل ، ووجه كذلك بسرعة نهو محطات المعالجة لإمكانية تشغيل محطات الرفع و البدء فى استلام محطة رفع شطا ١ ومحطة معالجة الركابية تمهيدًا للتشغيل

حيث أكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة البالغ بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق ووجه بإعداد خطة طوارئ فيما يخص أعمال الصرف وذلك استعدادًا لموسم الشتاء