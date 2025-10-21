قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف تفاصيل صفقة ضم زيزو من الزمالك.. أحمد حسام عوض يحكي رحلة عشقه للنادي الأهلي
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
محافظات

محافظ دمياط يناقش الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اجتماعا لمناقشة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية والوحدات المحلية،  تناول الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و  أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط و المهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وخلال الاجتماع،، اطلع " المحافظ " على الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بخطة العام المالى الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وذلك بالشركة والهيئة والتى تتضمن تنفيذ محطات المعالجة والرفع للصرف الصحى والشبكات و الخطوط ، و كذا مشروعات مياه الشرب وبحث المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ ،وآليات تخطيها لاستكمال التنفيذ و نهو المشروعات وفقًا لخطط زمنية محددة ، وذلك لدخولها الخدمة وتشغيلها ، وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الإجراءات التنسيقية بين الشركة والهيئة لتسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها و ذلك لتنفيذ إجراءات تجارب التشغيل ودخول الخدمة ،

وعلى صعيد آخر،، ناقش " المحافظ " المقترحات الخاصة بالمشروعات المستقبلية المقرر ادراجها بخطة العام المالى القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، وذلك لتعزيز الخدمات ، بهذا القطاع ، وفىىهذا الإطار،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بدراسة محاور إنشاء محطة لتحلية المياه و اختيار الموقع المناسب ، وذلك لادراجها بخطة هذا العام أو العام القادم لتعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب وتغطية الاحتياجات المستقبلية ، كما وجه بسرعة تشغيل مشروع صرف صحى شط جريبة و نهو الشبكات بنهاية ديسمبر المقبل ، ووجه كذلك بسرعة نهو محطات المعالجة لإمكانية تشغيل محطات الرفع و البدء فى استلام محطة رفع شطا ١ ومحطة معالجة الركابية تمهيدًا للتشغيل

حيث أكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة البالغ بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى،  وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق ووجه بإعداد خطة طوارئ فيما يخص أعمال الصرف وذلك استعدادًا لموسم الشتاء

دمياط محافظ القاهرة محافظ دمياط

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل

نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل

جانب من الحدث

في جولةٍ مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من أسواق الخارجة

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

