تفاصيل تأييد حبس ربة منزل 3 سنوات بتهمة السرقة بالمطرية

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المُقدّم من ربة منزل على الحكم الصادر ضدها بالسجن المُشدّد 3 سنوات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات بالمطرية.

تفاصيل القضية



تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغاً من ربة منزل تفيد فيه بتعرضها لسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها، حيث اكتشفت اختفاء عدد من القطع الثمينة بعد زيارة المتهمة لها.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبيع جزء من المسروقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالتها للمحاكمة.