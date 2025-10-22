سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.
أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم
وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا
سعر البيع:6366 جنيها
سعر الشراء: 6331 جنيهًا
سعر الذهب عيار 22
سعر البيع: 5835 جنيهًا
سعر الشراء: 5804 جنيهاً
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا
سعر البيع: 5570 جنيهًا
سعر الشراء: 5540 جنيهًا
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18
سعر البيع:4774 جنيهًا
سعر الشراء:4749 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14
سعر البيع:3713جنيهًا
سعر الشراء: 3693 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 12
سعر البيع:3183 جنيهًا
سعر الشراء: 3166 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
سعر البيع: 44560 جنيهًا
سعر الشراء:44320 جنيهًا