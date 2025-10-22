ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعدما أظهر تقرير صناعي تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً أن الهند ستخفض مشترياتها من الطاقة الروسية.

تداول خام برنت فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل بارتفاع 0.5%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط مقترباً من 58 دولاراً.

وأظهرت بيانات "معهد البترول الأميركي" أن مخزونات النفط الأميركية تراجعت بمقدار 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفضت أيضاً مخزونات الوقود بما في ذلك البنزين. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق الأربعاء.

وفي الأثناء، كرر ترمب للأسبوع الثاني على التوالي تأكيده أنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول تقليص واردات الهند من النفط الروسي. ولم ترد السفارة الهندية على طلب للتعليق، فيما أشارت شركات التكرير الهندية سابقاً إلى نيتها خفض المشتريات من دون وقفها بالكامل.