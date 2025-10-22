الغندور: الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ نجم منتخب مصر السابق الحارس عصام الحضري.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، ومن أفضل الحراس في تاريخ القارة السمراء والوطن العربي، جاري العزيز عصام الحضري في شبابه".

وفي إطار آخر، كشف الإعلامي خالد الغندور أن سيد عبد الحفيظ، المشرف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي والمرشح على مقعد عضو مجلس الإدارة فوق السن، قرر تأجيل تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق إلى ما بعد انتخابات النادي المقررة يوم 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح الغندور، خلال حديثه، أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هم: أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وأحمد عبد القادر، مشيرًا إلى أن عبد الحفيظ فضّل الانتظار لحين استقرار الأوضاع الإدارية داخل النادي بعد الانتخابات قبل حسم أي قرارات تخص العقود.