لعلاج 1000 رأس ماشية.. الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية بالجيزة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مجدول بمحافظة الجيزة، ضمن مشروع القوافل الذي ينفذها المشروع بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة، لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحملات الميدانية البيطرية لخدمة صغار المربين في القرى الأكثر احتياجاً، والفحص الدوري لماشيتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن القافلة قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج والجراحات بالمجان لماشية صغار المربين، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها 1056 حالة، وذلك في إطار تحسين الصحة الحيوانية ودعم التنمية الريفية.

وأضاف أن أنشطة القافلة شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات عبر التجريع والرش، مما يسهم في تعزيز صحة الماشية ورفع كفاءتها الإنتاجية، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، وتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية، بما يقلل من نسب النفوق بين المواليد.



وأوضح أنه قد تضمنت القافلة خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر، فضلًا عن تنظيم ندوة إرشادية توعوية لمربي الماشية حول أساليب الرعاية المثلى ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوانات.

وأشار مدير المعهد، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المستمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، بما يعكس تكامل كيانات وزارة الزراعة لخدمة الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عن كاهل صغار المربين.