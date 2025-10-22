روسيا.. إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق داغستان والقرم والبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق داغستان والقرم والبحر الأسود.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية، وكذا القضاء على 1110 جنود أوكرانيين على مختلف جبهات القتال.

وذكرت الدفاع الروسية، - في بيان - أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة.

وأوضح البيان، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 480 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية.

كما استهدفت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بحسب البيان، القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 215 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.

وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف ودونيتسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا، ودبابة ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 9 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50 " و7 مستودعات للذخيرة".

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 8 مستودعات للذخيرة، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي وأسقطت 137 مسيرة أوكرانية.

