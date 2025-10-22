بني سويف.. بدء فعاليات ورشة العمل التدريبية "التوعية ورفع الوعي البيئي"

انطلقت اليوم في محافاظة بني سويف فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان "التوعية ورفع الوعي البيئي"، والممولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف بناء قدرات 20 متدربًا من الكوادر المتخصصة تمهيدًا لاعتمادهم كمدربين رئيسيين لتنفيذ البرنامج التوعوي داخل المدارس الابتدائية الحكومية.



وتأتي هذه الورشة_ التي تُعقد تحت رعاية محافظ بني سويف ، في إطار برنامج "التوعية و الإصحاح البيئي" لدى تلاميذ 50 مدرسة ابتدائية حكومية على مستوى المحافظة، لتزويدهم بالمعرفة والوعي بمحاور البرنامج الستة، وهي: ترشيد استهلاك المياه، الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، النظافة الشخصية، النظافة العامة، التغذية السليمة، والتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة اليومية.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام متتالية، يتم خلالها إعداد المشاركين بشكل متكامل ليصبحوا قادرين على إدارة حملات التوعية بكفاءة واحترافية، مع خضوعهم في ختام التدريب لتقييم شامل لاعتمادهم رسميًا كمدربين معتمدين ضمن المشروع، تمهيدًا لإطلاق المرحلة التنفيذية داخل المدارس المستهدفة.



