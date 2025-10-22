قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة توعوية بيئية لطلبة المدارس بالإسماعيلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية أمس الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع قسم التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، فعاليات بيئية لطلبة مدرسة الشيخ زايد الإبتدائية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي.

تضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها ندوة توعوية للباحثتين دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وتناولت الندوة المحاور التالية: 
• تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. 
• التحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه (الهواء، الماء، التربة، والغذاء) وأسبابه وأضراره. 
• تسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي.
• التعريف بمفهوم البصمة الكربونية.
• دور إدارة شئون البيئة في حماية البيئة. 
• كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال أربع قواعد (ترشيد وتشجير وتدوير وتوعية). 
كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديوهات توضيحية.

تلا ذلك عرض فيديو توعوي خاص بإدارة شئون البيئة لمسرحية بيئية تبرز دورنا كأفراد في حماية البيئة وغرس قيم المسئولية تجاه قضايا الاستدامة لدى النشء.

وتطرقت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إلى الدور الحيوي لإدارة شئون البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الأطفال، باعتبارهم البنية الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي سليم لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة.

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام البلاستيك والورق وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة.

يأتي ذلك في إطار خطة إدارة البيئة لنشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات البيئية المستدامة بين أفراد المجتمع وتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

كفته باللبن الرايب

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة باللبن الرايب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف.. أعراض الجدري المائي بعد انتشاره في مدرسة بالمنوفية وطرق الوقاية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: أعراض تكشف مُتلازمة تكيس المبايض.. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد