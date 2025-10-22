قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إنهاء أعمال تطوير شبكة الري للمسطحات الخضراء بالشارع التجاري بالإسماعيلية

 أنهت مديرية الطرق والنقل، بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل، في الإسماعيلية أعمال مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه ري المسطحات الخضراء بالشارع التجاري، بدءًا من تقاطع شارع صبري مبدى وحتى ميدان عثمان أحمد عثمان، وذلك بعد أن تبين تهالك الشبكة القديمة التي تم تنفيذها منذ أكثر من ٣٥ عامًا.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الري الجديدة بالكامل، وجارٍ في الوقت الحالي استكمال أعمال تجهيز المسطحات الخضراء وفرش النجيل، بما يعيد للمكان مظهره الحضاري والجمالي المميز.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الإسماعيلية لإحلال وتجديد شبكات المياه القديمة بمختلف أحياء المحافظة، بما يضمن توفير بنية تحتية آمنة ومتطورة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المناطق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

