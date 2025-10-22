إنهاء أعمال تطوير شبكة الري للمسطحات الخضراء بالشارع التجاري بالإسماعيلية

أنهت مديرية الطرق والنقل، بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل، في الإسماعيلية أعمال مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه ري المسطحات الخضراء بالشارع التجاري، بدءًا من تقاطع شارع صبري مبدى وحتى ميدان عثمان أحمد عثمان، وذلك بعد أن تبين تهالك الشبكة القديمة التي تم تنفيذها منذ أكثر من ٣٥ عامًا.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الري الجديدة بالكامل، وجارٍ في الوقت الحالي استكمال أعمال تجهيز المسطحات الخضراء وفرش النجيل، بما يعيد للمكان مظهره الحضاري والجمالي المميز.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الإسماعيلية لإحلال وتجديد شبكات المياه القديمة بمختلف أحياء المحافظة، بما يضمن توفير بنية تحتية آمنة ومتطورة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المناطق.