محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات محطات الرفع بدقميرة لموسم الشتاء.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المتابعة الميدانية لمحطات الرفع وشبكات الصرف، لضمان جاهزيتها القصوى.

وفي سياق متصل، قام وفد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بزيارة ميدانية لمحطتي الرفع بقرية دقميرة والمحطة الواقعة بين قريتي السرايا والاتحاد، التابعتين للوحدة المحلية بدقميرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لمراجعة جاهزية جميع محطات الرفع ورفع كفاءة المعدات الاحتياطية، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وإجراء صيانة دورية للروافع لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار المرور الميداني وتطهير غرف الصرف، مشيرًا إلى جاهزية فرق الطوارئ للتدخل الفوري. وتأتي هذه الجهود لضمان استقرار الخدمات ومنع تراكم مياه الأمطار داخل المناطق السكنية خلال فصل الشتاء.