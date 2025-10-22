قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز الشراكات التعليمية الدولية.. وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس

وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس
وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفد الجامعة الذي ضم كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين الفخراني، منسق التعاون الدولي الفرنسي بالجامعة، في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس، باستقبال كريم من الدكتورة شاهندا عزت، المستشار الثقافي للسفارة المصرية بباريس، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز سبل تدويل التعليم ومتابعة مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر.


في مستهل اللقاء، أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ سعادته بزيارة المكتب الثقافي المصري بباريس، مشيدا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة،  مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع مصر وفرنسا، مشيرًا إلى حرص جامعة دمنهور على تعزيز التعاون، ودعم سبل التواصل بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تسهم في بناء القدرات البشرية، لافتا إلى أن الشراكات الفرنسية مع الجامعات المصرية تتميز بالجدية والفاعلية، مما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية.


وأكد "ترابيس" أن تلك الزيارة تأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على الانفتاح على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام مصر بتعزيز دورها الإقليمي والدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية.


من جانبها أعربت الدكتورة شاهندا عزت، عن سعادتها باستقبال وفد جامعة دمنهور، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الجانبين، مشيدة بحجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، و تنوع روافد منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و أفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به جامعة دمنهور كمنارة علمية وثقافية رائدة، تساهم في إعداد كوادر متخصصة لخدمة مسيرة التنمية، مثمنة التقدم الملموس في القطاعات المختلفة للجامعة، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل.

هذا وقد أوضحت الدكتورة منال مصطفى، أن اللقاء تناول عددًا من المحاور الأساسية، من أبرزها بحث آليات سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعتي السوربون نوفال و دمنهور، فيما يخص التبادل الطلابي بين الطرفين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على بدء تنفيذ التبادل الطلابي اعتبارا من يناير ٢٠٢٦، واستقبال ٣ طلاب من الجانب الفرنسي لدراسة مقررات باللغة العربية بكليتي التربية والآداب بجامعة دمنهور علي مدى ترم كامل، وكذا سفر ٣ طلاب من قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة دمنهور لدراسة مقررات اللغة الفرنسية بصورة متقدمة في جامعة السوربون نوفال، فضلا عن مناقشة سبل تفعيل برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، بما في ذلك تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب، والتعاون في تنظيم ورش عمل علمية مشتركة، ودورات تدريبية، بالإضافة إلى دعم إنشاء منح دراسية وبرامج مشتركة للماجستير والدكتوراه في التخصصات ذات الصلة.


وأضافت الدكتورة شيرين الفخراني، أنه خلال اللقاء تطرق الجانبان إلى المضي قدما لتفعيل بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور و ماري لويس باستير، فيما يخص المجالات العلمية والأدبية، نظرًا لتميزها الأكاديمي وما تملكه من خبرات علمية و بحثية متقدمة في هذه التخصصات، بما ينعكس بالإيجاب على إثراء العملية التعليمية، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتوسيع نطاق الأنشطة البحثية والأكاديمية في المجالات ذات الأولوية مثل الآداب، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية.


جدير بالذكر أن تلك الزيارة تُعد خطوة هامة في مسيرة جامعة دمنهور نحو التميز الدولي، لتعزيز الروابط التعليمية والعلمية بين مصر وفرنسا، ودعم أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.

جامعة دمنهور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس جامعة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد