أبو وعزيز مرقة يتألقان في حفل عمر خيرت التاريخي عند سفح الأهرامات

في ليلة من ليالي الفن الرفيع والموسيقى العابرة للحدود، شهد حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت عند سفح أهرامات الجيزة حضورًا لافتًا ومشاركة مميزة من الفنانين أبو وعزيز مرقة، وذلك ضمن فعاليات احتفالية استثنائية أقامتها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون و العلوم ، الجهة المانحة لجوائز غرامي ، احتفاءً بإطلاق النسخة الإقليمية الأولى من الجائزة في الشرق الأوسط.

تنوع موسيقي على مسرح الحضارة

أطل الفنان المصري أبو بأدائه لأغنيته الشهيرة "ثلاث دقات" التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، حيث أضفت أجواءً عصرية وشعبية على الأمسية الراقية.

في حين قدّم الفنان الأردني عزيز مرقة مزيجًا من أعماله التي تجمع بين الطرب البديل والفيوجن العربي، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الأصوات المستقلة في العالم العربي.