محمد عيسى: مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

قال محمد عيسى رجل أعمال العضو المنتدب لشركة "أي دي إس إنترناشونال"، إنّ مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن البلاد لم تعد تقتصر على كونها مجرد "وجهة تعهيد" بل أصبحت "وجهة شراكة" حقيقية للمستثمرين والشركات الأجنبية.

مصر والاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" أنّ الاجتماع الرفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي أظهر جدية الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة لدعم الاستثمارات.

تطبيق الخطط على أرض الواقع

كما أن ما يميز الفترة الحالية هو تطبيق الخطط على أرض الواقع، حيث يرى القطاع الخاص نتائج ملموسة للسياسات الاستثمارية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المزيد من الشركات الأجنبية على دخول السوق.



وأشار إلى أن هذه التطورات تفتح المجال أمام تدفقات استثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها التكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن اعتماد الدولة على رأس المال البشري المصري الشاب يُعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات الدولية، وهو ما يعكس تغير الصورة النمطية عن السوق المصري سابقاً.

