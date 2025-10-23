قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
برلمان

"الاقتراع ليس للجميع" قانون مباشرة الحقوق السياسية يستثني فئات بعينها من التصويت

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسن رضوان

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات واجب وطني لكل مصري ومصرية بلغوا 18 عامًا، إلا أن هناك فئات مستثناة قانونًا من هذا الحق أثناء فترة معينة من خدمتهم.

ونصّت المادة الرابعة من القانون على أن كل من بلغ السن القانونية له الحق في مباشرة الحقوق السياسية بنفسه، وتشمل:

الإدلاء بالصوت في الاستفتاءات العامة التي ينص عليها الدستور.

انتخاب رئيس الجمهورية.

انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

اختيار أعضاء المجالس المحلية.

من هم المستثنون من التصويت؟

رغم شمول النص لجميع المواطنين، فإن القانون أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من أداء هذا الواجب طوال مدة خدمتهم، سواء في القوات المسلحة الرئيسية أو الفرعية أو الإضافية، وكذلك في هيئة الشرطة.

القاعدة والاستثناء

ويأتي هذا الاستثناء لضمان الحياد الكامل للمؤسستين العسكرية والشرطية، وإبعادهم عن التجاذبات السياسية، بما يعزز نزاهة العملية الديمقراطية ويحمي المؤسسات السيادية من التسييس.

تنظيم خاص للانتخابات

وأكد القانون أن تنظيم إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان والمجالس المحلية يتم وفقًا لقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومراعاة خصوصية كل استحقاق انتخابي.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات والاستفتاءات فئات مستثناة قانونًا

