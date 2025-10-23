مدرّب الاسماعيلي السابق: أبناء النادي شايلينه .. ولابد من تحرك سريع للإنقاذ

أكد أشرف خضر، نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق، أن أبناء النادي هم من يتحملون حاليا مسؤولية حماية الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الدراويش هذا الموسم.

وقال خضر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس: «أولاد الإسماعيلي هما اللي شيلينه في الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي دلوقتي.. هما ناجحين وبيقدّموا اللي عليهم».

وأضاف: «لكن رغم مجهودهم الكبير.. مش كفاية لوحدهم إنهم يقودوا الفريق لمركز متقدم في جدول الدوري».

وأشار مدرب الدراويش الأسبق إلى صعوبة تدعيم الصفوف في الوقت الحالي قائلًا: «اللي عايز تتعاقد مع لاعيبة من السوق دلوقتي لازم تدفع ملايين.. وكل ده مش متاح بسبب إيقاف القيد».

وشدد خضر على ضرورة تحرك سريع لإنقاذ وضع النادي التاريخي، خاصة أن جماهيره لا تقبل إلا المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.