انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرّب الاسماعيلي السابق: أبناء النادي شايلينه .. ولابد من تحرك سريع للإنقاذ

الاسماعيلي
الاسماعيلي
يمنى عبد الظاهر

أكد أشرف خضر، نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق، أن أبناء النادي هم من يتحملون حاليا مسؤولية حماية الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الدراويش هذا الموسم.

وقال خضر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس: «أولاد الإسماعيلي هما اللي شيلينه في الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي دلوقتي.. هما ناجحين وبيقدّموا اللي عليهم».

وأضاف: «لكن رغم مجهودهم الكبير.. مش كفاية لوحدهم إنهم يقودوا الفريق لمركز متقدم في جدول الدوري».

وأشار مدرب الدراويش الأسبق إلى صعوبة تدعيم الصفوف في الوقت الحالي قائلًا: «اللي عايز تتعاقد مع لاعيبة من السوق دلوقتي لازم تدفع ملايين.. وكل ده مش متاح بسبب إيقاف القيد».

وشدد خضر على ضرورة تحرك سريع لإنقاذ وضع النادي التاريخي، خاصة أن جماهيره لا تقبل إلا المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

مدرب الدراويش النادي التاريخي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي اشرف خضر

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

تشيع جثمان

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تسيّر الرحلة27 ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

البابا تواضروس

البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها

البابا تواضروس

البابا تواضروس: نرحب بكنائس العالم في حضن كنيستنا العريقة

بالصور

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

