أخبار أسوان| الآلاف يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس.. ومتابعة للطلاب ومشروعات التطوير

توافد المئات إلى معبد أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس فى مشهد يتكرر مرتين كل عام، فى 22 فبراير و22 أكتوبر.

وكانت قد محافظة أسوان للحدث العالمي لاستقبال الضيوف والمشاهدين للظاهرة الفريدة ، وإقامة حفلات فنية بمدينة أبوسمبل لفرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة بعروض فنية مختلفة لثماني فرق للفنون الشعبية.

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطلاب المصابين بمستشفى أسوان الجامعى ، والتابعين لكلية التربية التطبيقية قسم الميديا والإعلام بجامعة بنها بإجمالى 13 طالباً وطالبة فى السنة النهائية ، والذين تعرضوا لإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل البرى أمس ، فضلاً عن إصابة سائق السيارة ، وذلك أثناء توجههم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وفور وقوع الحادث تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المتكاملة .



تابع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الحالة الصحية لطلاب جامعة بنها الذين تعرضوا لحادث مروري أثناء زيارتهم لمدينة أبو سمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة التي كانوا يستقلونها.



قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مرسى عبارة قرية غرب أسوان حيث أعطى توجيهاته المشددة للمسئولين بالوحدة المحلية بإحكام السيطرة على المرسى المخصص فقط لخدمة أهالى القرية من خلال نقل الركاب والمركبات الخفيفة من عربات التوك التوك وحتى السيارات النصف نقل .



أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة ، ويأتى تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة .



