بدء جلسة محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرابية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة حيازة عدد من الأسلحة النارية، بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة أسلحة نارية والاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.