بالفيديو.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض الطفرة التنموية بـ الإسماعيلية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله المكانة التاريخية لمحافظة الإسماعيلية، وما تشهده من طفرة تنموية وخدمية كبرى في مختلف المجالات.

ويُبرز الفيديو الملامح التاريخية لمحافظة الإسماعيلية، ودورها الوطني العريق، وما شهدته من جهود تنموية شاملة في مختلف القطاعات، شملت تحسين مختلف الخدمات الصحية والرياضية والسياحية، مع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمناطق التراثية، بما يعكس اهتمام الدولة بإحياء مكانة المحافظة كواحدة من أهم مدن القناة وأكثرها تميزًا بطابعها الثقافي والحضاري.

وتضمن الفيديو لقاءً مع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حيث أكد أن الإسماعيلية تمثل شاهدًا تاريخيًا لمصر منذ حفر قناة السويس، فعلى الرغم من مساحتها المحدودة، إلا أن كل جزء منها يحمل أثرًا تاريخيًا، مثل كوبري "سالا"، والمتحف القومي لوزارة السياحة والآثار، ومتحف هيئة قناة السويس.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تضم أيضًا عددًا من المعالم الفريدة، أبرزها النصب التذكاري بجبل مريم، الذي يُعد من الشواهد النادرة عالميًا، إذ أنشئ عام 1925، ويُحتفل هذا العام بمرور 100 عام على إنشائه، كما تضم المحافظة تبة الشجرة، إلى جانب مقومات السياحة التاريخية كالمتاحف، وكذلك سياحة المناطق العسكرية.

كما تناول اللواء "جلال" الطابع المعماري المميز للمحافظة، الذي تعكسه الفيلات التابعة لهيئة قناة السويس، والتي شيدت بطرازات معمارية فرنسية ويونانية مميزة، فضلًا عن مقر هيئة قناة السويس، وفيلا "ديليسبس" التي تُعد من أبرز المعالم السياحية في المدينة.

وأضاف المحافظ أن هيئة قناة السويس أنشأت مارينا لليخوت تُعد من أبرز الإضافات الحديثة بالمحافظة، لتصبح الإسماعيلية مقصدًا لكافة العابرين في قناة السويس للحصول على خدمة يخوت على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المارينا تعمل بالطاقة النظيفة بما يعزز الرصيد السياحي للمحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه خلال عام 2024 تم إعلان الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون، وذلك إيمانًا من الدولة بضرورة استعادة الإسماعيلية لرونقها كعروس للقناة.

وبشأن المنظومة الصحية في المحافظة، أوضح المحافظ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتماشى مع توجه الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين، حيث بدأت المنظومة بـ 6 محافظات، وكانت الإسماعيلية من أوائل المحافظات التي شهدت تطبيق التجربة بنجاح.

أما على صعيد القطاع الرياضي بالمحافظة، أكد اللواء أكرم محمد جلال، أن الإسماعيلية نجحت، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس، في استغلال كافة المنشآت الرياضية بالمحافظة بهدف إعلان الإسماعيلية عاصمة للسياحة الطبية والرياضية، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم مجموعة من الملاعب الرياضية المتميزة، والقرية الأوليمبية التي شهدت عملية تطوير متكاملة، في إطار العمل على وضع الإسماعيلية على خريطة السياحة الرياضية.

وبشأن السياحة الريفية، أكد اللواء "جلال" أن الإسماعيلية تتمتع بريف متميز، حيث تمثل نصف مساحة الإسماعيلية أراضٍ زراعية تنتج مجموعة من أفضل المنتجات التصديرية نظرًا لجودة التربة، أبرزها المانجو، مُشيرًا إلى أن مهرجان المانجو الذي انطلق في أغسطس الماضي، شهد حضور نحو 18 سفيرًا وممثلًا لدول أجنبية، وتم تقديم مظاهر من السياحة الريفية لهم، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في فعاليات السياحة الريفية خلال العام القادم.

واختتم اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتأكيد على أن الإسماعيلية تحظى باهتمام كبير من الدولة، تماشيًا مع توجهها نحو النهوض بالمحافظة على كافة المستويات السياحية والبيئية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.