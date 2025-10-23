القبض على أب عـ ذب ابنه بطريقة وحشـ ية بدمياط

واقعة هزت الشارع الدمياطي على مدار الساعات الماضية وكانت حديث صفحات التواصل الاجتماعى، حيث أقدم أب على تعذيب طفله بوحشية، سواء بالحـ رق أو بالضرب المبرح.

الواقعه بدأت عندما تقدمت جدة الطفل لأمه ببلاغ، إلى مأمور قسم ثان دمياط، تستغيث فيه لإنقاذ حفيدها أحمد عماد خليفة – 12 سنة بعد تعرّضه لتعذيب قاسٍ داخل منزل أسرته بالحـ رق والضرب المبرح والتقييد من اليدين والقدمين فى سقف الغرفة.

على الفور قاد الرائد أشرف الراعي رئيس مباحث قسم ثان، قوة من معاونيه بالانتقال السريع إلى عنوان البلاغ بشارع عاصم بمدينة دمياط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الأب والأم واقتيادهما إلى ديوان القسم، فيما جرى نقل الطفل إلى مستشفى دمياط العام ووضعه تحت الرعاية الصحية بسبب ما تعرّض له من إيذاء.

وتم تحرير المحضر اللازم، لعرض المتهمين على النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال هذه الواقعة.