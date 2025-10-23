القصة الكاملة| انهيار أسرة صابرين ضحية طليقها بعد إنهاء حياتها أمام أولادها بالمنوفية

في حادثة مؤلمة، تعرضت صابرين محمد ابنة محافظة البحيرة للقتــل على يد طليقها مما ترك أسرتها في حالة من الصدمة والحزن.

وقعت الجريمة في حي الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أمام عيني طفلها البالغ من العمر ست سنوات، ليبقى شاهد عيان على مأساة رحيل والدته.



حيث أوضحت والدة الضحة لموقع" صدي البلد " أن ابنتها تزوجت منذ ثماني سنوات وأنجبت ولدين هما محمد وياسين ، بدأت الخلافات بين الزوجين منذ ثلاث سنوات، حيث كان الزوج يمنع عنها مصروف المنزل، مما أدى إلى الطلاق. أخذت صابرين الأولاد معها، لكن الضغوط استمرت، حيث هددها الزوج قبل ثلاثة أسابيع بأنه لن يترك الأولاد وسيقتلها، لكنها كانت تعتقد أنه لن يفعل شيئاً.





و أضافت إنها انتقلت إلى مدينة السادات لتفادي طليقها، الذي لم يتردد في ملاحقتها وتهديدها بالقتل رغم ذلك، كانت صابرين تحاول تجنب المواجهة من أجل سلامة أبنائها ، و طالبت فى حديثها بحق إبنتها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم.

حيث تعود تفاصيل الوقعة أن الجاني رضا إ. م، تعدى على طليقته أمام طفلها أثناء انتظارها أمام المدرسة.

تم نقل صابرين إلى مستشفى السادات ثم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث تم فتح تحقيق رسمي بالواقعة. تم القبض على المتهم، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.