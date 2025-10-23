هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للزهايمر والخرف.. وهذه طرق العلاج

مدمنى الكحول أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

هذه الطرق تمنع الإصابة أهمها ترك التدخين

يعد الخرف والزهايمر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين كبار السن في العصر الحديث ولكن في السنوات الماضية بدأ يصيب الفئات العمرية الأقل.

الاكثر عرضة الزهايمر

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نكشف لكم العوامل التي تجعل الإنسان أكثر عرضة لمرض الزهايمر والخرف.

التاريخ العائلي

الإفراط في تعاطي الكحول

تصلب الشرايين

ضغط دم مرتفع

السكري

ارتفاع الكوليسترول

تدخين

يُشخَّص الزهايمر بعد سلسلة من التقييمات، تشمل التقييم البدني وتحديد تاريخ أي مشاكل وقد تُستَبعَد اختبارات الذاكرة، وفحوصات التصوير، وفحوصات الدم، المشاكل الأخرى التي قد تُحاكي الخرف وقد يستغرق تشخيص الخرف وقتًا طويلاً.

علاج الزهايمر والخرف

يعتمد علاج الزهايمر بشكل أساسي على العلاج الداعم ولا يمكن للأدوية الموصوفة عكس أو إيقاف تطور المرض وقد تكون التغييرات البيئية، واتباع جدول زمني منظم، وممارسة الرياضة بانتظام ، والتواصل مع الآخرين، مفيدة.

يمكن أن تكون الرعاية المنزلية لمرضى الزهايمر والخرف مفيدة للمرضى وعائلاتهم، كوسيلة تُمكّنهم من البقاء على مقربة من أفراد عائلاتهم ومع ذلك، ينبغي على مقدمي الرعاية تأكيد مساهمتهم في تجنب الإرهاق النفسي.

تشمل الأدوية الموصوفة لعلاج الخرف دونيبيزيل ( أريسيبت )، وريفاستيجمين ( إكسيلون )، وغالانتامين ( رازادين )، وميمانتين ( ناميندا ) وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على تركيبة جديدة من دونيبيزيل وميمانتين (نامزاريك).

الوقاية من الزهايمر

على الرغم من عدم وجود طريقة لمنع الخرف، إلا أن تعديل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول، وتناول الكحول، والحفاظ على مرض السكريإن التحكم في نفسك قدر الإمكان، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعد في ذلك.

يختلف تشخيص الخرف باختلاف كل مريض ويتطور المرض لدى بعض المرضى بسرعة، بينما يتطور لدى آخرين ببطء شديد لم تُحدد العوامل التي تُسهم في تطور الخرف بشكل كامل.