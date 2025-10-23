وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس يشهدان لقاء حواريا مع القوى الشبابية

شهد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، لقاءً حواريًا مع مجموعة من القوي الشبابية بالمحافظة، وذلك بمركز سليم الحي للتنمية الشبابية، ضمن فعاليات جولة الوزير بمحافظة السويس التي تضمنت افتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

تناول اللقاء الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، واستعراض صمود مدينة السويس الباسلة وأهلها في مواجهة العدوان، ودورهم الوطني في الدفاع عن أرض الوطن، باعتبار السويس رمزًا للفداء والبطولة والتضحية في التاريخ المصري الحديث.

كما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير والشباب حول أبرز القضايا والموضوعات التي تهمهم، حيث استمع الدكتور أشرف صبحي إلى آراء ومقترحات الشباب حول سبل تطوير الأنشطة والبرامج المقدمة داخل مراكز الشباب، والمعوقات التي تواجههم في تنفيذ المبادرات الشبابية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل العقبات أمام الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في العمل المجتمعي والتنمية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاءات الشبابية تمثل منصات تفاعلية مهمة للتواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم وأفكارهم، بما يسهم في وضع سياسات وبرامج أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب محافظ السويس عن سعادته بمشاركة شباب المحافظة في هذا اللقاء الحواري، مشيدًا بوعيهم الوطني وإسهامهم الإيجابي في خدمة مجتمعهم، مؤكدًا أن شباب السويس يضربون دائمًا أروع الأمثلة في الانتماء والعطاء من أجل الوطن.

واختُتم اللقاء بتأكيد وزير الشباب والرياضة على استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات الحوارية في مختلف المحافظات، تعزيزًا للتواصل الدائم مع الشباب، ودعمًا لدورهم كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

كما قام السيد الوزير والمحافظ بجولة تفقدية في المركز والتي تضمنت تفقد معرض للحرف اليدوية والتراثية ومعرض لمنتجات الشباب "علمني حرفة"

والذي تنظمة الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وشباب المشروع القومي للتوحد ومشروع "الف بنت الف حلم" والذي تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وابناء المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، بالاضافة إلى متابعة فقرة مسرحية ل "نواة" التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان لمعالجة قضايا الاسرة.

كما افتتحا المبني الاداري وقاعات الاجتماعات بعد تطويرها.