غير اللبن والبيض .. هذه الأطعمة تعمل على تقوية العظام

يرغب عدد كبير من الاشخاص في معرفة الاطعمة التي تساعد في تقوية العظام وبناؤها للوقاية من الهشاشة.

أطعمة تقوى العظام

نكشف لكم أهم الأطعمة التي تقوى العظام وذلك وفقا لما ذكره موقع كلية الطب بجامعة utah .

الحليب

هذا الغذاء الأساسي مليء بالكالسيوم والفوسفور والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

الحبوب المدعمة

ابدأ يومك بملاحظة صحية مع الحبوب الكاملة المليئة بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى.

الجبن القريش

يعتبر الجبن القريش مصدرًا قويًا للكالسيوم والبروتين والسيلينيوم، وهو غذاء ممتاز لبناء العظام.

الزبادي

هذا الطعام الناعم والكريمي غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامينات ب المنشطة.

الخضروات الورقية الداكنة

احصل على الكالسيوم من خلال تناول بعض الخضروات الورقية الداكنة، مثل الكرنب، والسبانخ، والجرجير السويسري، والبوك تشوي.

أطعمة الصويا

منتجات الصويا (التوفو، فول الصويا، حليب الصويا، وما إلى ذلك) مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، وهي أطعمة ممتازة خالية من منتجات الألبان.

السردين والسلمون

السردين المعلب والسلمون مع العظام الصالحة للأكل هي مصادر ممتازة للكالسيوم وفيتامين د.

اللوز

هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة مليئة بالبروتين والكالسيوم - مفيدة جدًا لصحة قلبك وعظامك.

الفواكه

أشبع رغبتك في تناول الحلويات بالفواكه المليئة بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك وغيرها