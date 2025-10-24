قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق الفلسطيني.. وترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزيرة التخطيط: الدين في الحدود الآمنة.. واستقرار الاقتصاد الكلي يمكن من الإصلاح الهيكلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يمكن من الإصلاح  الهيكلي بما يعزز الاستقرار.


يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تهيمن على الساحة العالمية، حيث أصبح المعدن الأصفر بمثابة "ملاذ آمن" في ظل التوترات الدولية والتقلبات الاقتصادية.


روبيو: متفائلون بتحقيق مزيد من التقدم بشأن خطة غزة رغم العوائق
أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، تفاؤله بتحقيق مزيد من التقدم بشأن خطة غزة رغم العوائق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ياسمين عز للزوجات: خبوا دهبكم في علبة المكرونة أو الرز جوزك لو خده مش هيرجعه
أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا من جديد بعد تقديمها نصيحة غير تقليدية للسيدات بشأن الحفاظ على مصوغاتهن الذهبية، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة MBC مصر.

وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن في القاهرة وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.

رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

لإدخال المساعدات.. أونروا: يجب فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وغزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ارتفعت في الأيام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار.

الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكد السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نموًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، موضحًا، أن حجم التجارة بين الجانبين بلغ نحو 32 مليار يورو، مقارنة بـ25 مليار يورو خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2015.

رئيس المخابرات العامة يلتقي حسين الشيخ بحضور نظيره الفلسطيني
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية  اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور  رئيس المخابرات الفلسطينية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

