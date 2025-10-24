ناقد: تكريم كيت بلانشيت وإبراز القضية الفلسطينية يمنحان مهرجان الجونة بعدا إنسانيا

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي باختيارات إدارة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، سواء في الأفلام المشاركة أو الضيوف المكرمين، مشيرًا إلى أن تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت كـ«بطلة للإنسانية» منح المهرجان قيمة رمزية كبيرة لما تمثله من حضور فني وإنساني مؤثر على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدورة الحالية حملت في طياتها رسالة تضامن مع القضية الفلسطينية، حيث تضمنت عروضًا لأفلام تناولت معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المهرجان جمع بين الفن والإحساس الإنساني في آن واحد.

وأشار إلى أن الحضور العربي والعالمي كان قويًا هذا العام، بمشاركة فنانين وصناع سينما من مختلف الدول، إلى جانب مشاركة مميزة لعدد من الأسماء المصرية الشابة التي وجدت في المهرجان فرصة لعرض أعمالها أمام جمهور دولي، ما يجعل مهرجان الجونة منافسا حقيقيا للمهرجانات السينمائية الكبرى في المنطقة.