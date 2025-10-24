نزيف وكسور.. القبض على شخص تعدى على ابنته بالضرب في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على ابنته بالضرب وإصابتها في كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفلة "مصابه بإشتباه نزيف بالبطن والصدر وإشتباه كسور متفرقة بالجسم" – مقيمة بدائرة المركز) وتبين قيام والدها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها المشار إليها عقب إكتشافه قيامها بأخذ مبلغ مالى من الخزينة خاصته دون علمه (تم ضبطه)، وبسؤال والدة الطفله أيدت ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.