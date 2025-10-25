قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"الانتماء والمواطنة الإيجابية" ندوة توعوية بمدرسة بالاسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس  ندوة توعوية بعنوان "الانتماء والمواطنة الإيجابية… وطنك أمانة في عنقك" استهدفت طلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة 16 أكتوبر الإعدادية بنين، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لترسيخ القيم الوطنية وبناء الوعي لدى النشء.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاءت الندوة بإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمها الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية جامعة قناة السويس.

ونُظّمت من قبل محمد عثمان، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة،

استهل المحاضر الندوة بمقدمة استشهد فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا." مؤكدًا أن حب الوطن عبادة، وأن العمل من أجل رفعته هو أسمى صور الإيمان والانتماء.

وأوضح أن الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الهوية والتاريخ والكرامة، وأن الانتماء الحقيقي يظهر في الأفعال والسلوكيات اليومية لا في الشعارات والكلمات.

تحدث الدكتور عمرو مصطفى عن مفهوم الانتماء والمواطنة الإيجابية، موضحًا أن الانتماء شعور داخلي يدفع الإنسان لحب وطنه والدفاع عنه والمشاركة في تقدمه، أما المواطنة الإيجابية فهي أن يكون الفرد عضوًا فاعلًا في مجتمعه، يحترم القانون، ويساهم في الخير، ويحافظ على البيئة والمدرسة والوطن.

واستشهد بقوله تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" (سورة التوبة: 105)، مبينًا أن الانتماء الصادق يظهر في العمل والإتقان لا في الشعارات.

كما تناول المحاضر صور الانتماء في حياتنا اليومية، والتي تتجلى في احترام المعلمين والزملاء، والمحافظة على نظافة المدرسة والشارع، والمشاركة في الأنشطة التطوعية، ومساعدة المحتاجين، والدفاع عن الحقيقة ونبذ الشائعات.

وأكد أن "حب الوطن ليس كلمة تُقال، بل عمل يُنفّذ"، داعيًا الطلاب إلى جعل سلوكهم اليومي مرآة لقيم المواطنة الصادقة.

وضمن الندوة، استعرض الدكتور عمرو مصطفى مجموعة من القصص الملهمة التي تجسد معاني الانتماء والمواطنة، من بينها قصة الطالب الذي وجد محفظة نقود في فناء المدرسة فسلمها إلى الإدارة، فأصبح نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والولاء. كما استشهد بمقولة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو تعثّرت دابة في العراق، لخشيت أن يسألني الله عنها لِمَ لمْ تُمهد لها الطريق!" موضحًا أن حب الوطن يكون بالعمل وتحمل المسؤولية تجاه كل صغيرة وكبيرة فيه.

واختتمت الندوة بمجموعة من العبارات الملهمة التي غرسها المحاضر في أذهان الطلاب، منها: "الوطن هو المكان الذي نحبه ويحبنا"، و*"من لا يملك انتماءً لا يملك ولاءً"،* مؤكدًا أن بناء الوطن مسؤولية جماعية تبدأ من الانتماء الصادق للمكان الصغير – المدرسة والبيت – وصولًا إلى خدمة الوطن الكبير "مصر".

وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور عمرو مصطفى الطلاب إلى أن يكونوا قدوة في سلوكهم، وأن يجعلوا حب الوطن نهجًا عمليًا في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن "الانتماء ليس فقط في أوقات الاحتفالات أو عند سماع النشيد الوطني، بل في كل لحظة نحترم فيها النظام ونؤدي واجبنا بإخلاص"، مختتمًا بشعار الندوة: "حب الوطن عمل... والمواطنة سلوك."

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد