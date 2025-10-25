شاهد جولة وزيرا التنمية المحلية والزراعة في محطة غربلة وإعداد التقاوي بالخارجة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، محطة غربلة وإعداد التقاوي بالخارجة، ترافقهم حنان مجدى نائب المحافظ ولفيف من المحافظين ومرافقيهم، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمع الوفد الوزاري إلى شرح تفصيلي لمكونات محطة غربلة وإعداد التقاوي التي تُعد من المشروعات الزراعية الحيوية بالمحافظة، والمقامة على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥ أطنان في الساعة، وسعة تخزينية تبلغ ٥ آلاف طن.

وتُسهم المحطة في تجهيز أصناف متعددة من القمح والشعير والفول البلدي وفول الصويا، بما يعزز منظومة إنتاج التقاوي المعتمدة ويخدم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.

كما تفقد الوفد الوزارى وضيوف المحافظة الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة، التي تضم ٦٦ مركبة ومعدة ثقيلة و وحدة لتعبئة وتغليف السلع الغذائية،حيث تابعوا أعمال التشغيل والصيانة اليومية للمعدات، ورفع كفاءة الأداء وتكثيف أعمال الصيانة والتدريب الفني للعاملين، لضمان جاهزية المعدات وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن.

وأكد الوفد الوزاري علي أهمية المشروعات التي جرى تفقدها في دعم جهود التنمية الزراعية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها نموذجًا لتكامل العمل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الزراعي في دعم مقومات التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.