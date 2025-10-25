قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "الكلمة كلمتك" بجنوب سيناء

صورة للشباب للتدريب على المشاركة في الانتخابات
صورة للشباب للتدريب على المشاركة في الانتخابات
ايمن محمد

​انطلقت فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار « شارك... الكلمة كلمتك » بمحافظة جنوب سيناء، وتحديداً بمركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر، وذلك في إطار استعدادات وزارة الشباب والرياضة لانطلاق انتخابات مجلس النواب المصري المقبلة عام 2025.

​تهدف الحملة، التي تنفذها الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بالوزارة، إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمواطنين في الاستحقاق البرلماني القادم.

وقد شهدت الفعاليات حضور الدكتور ياسر إسماعيل، عضو مجلس النواب.

​محاور الحملة وتأكيداتها الرئيسية

تركز اللقاءات الحوارية على تسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية الشعبية الفعالة، التي تُعد جوهر الديمقراطية وواجباً دستورياً ووطنياً.
 

و​أكدت الحملة على عدة محاور أساسية:
​المشاركة واجب وطني: التشديد على أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع هي مسؤولية وطنية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

​التوعية والتثقيف: أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين على اختيار مرشحيهم، مشيرة إلى أن الانتخابات تعكس الإرادة الحرة للمصريين.

​المشاركة أساس التنمية: ربط التنمية بالإنسان وضرورة مشاركته في تدبير الشأن العام واختيار سبل التنمية وأهدافها.

​قيم الجمهورية الجديدة: اعتبار المشاركة السياسية جزءاً من القيم الأساسية في الجمهورية الجديدة.

​تفاعل واسع وخطة للتنفيذ

و​حظيت هذه اللقاءات بتفاعل كبير من المشاركين الذين أبدوا آراءهم ومساهماتهم الفعالة، مؤكدين أن هذه الفعاليات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلق القناعة بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة لدعم جهود التنمية الشاملة.

و​أعدت وزارة الشباب والرياضة خطة لتنفيذ لقاءات حوارية مماثلة في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، لضمان وصول رسالة الحملة إلى جميع فئات الشباب في كل أنحاء البلاد.

و​تُنفذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

