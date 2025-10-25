الطب البيطري بالإسماعيلية ينفذ حملة تحصين مكثفة ضد طاعون المجترات الصغيرة

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية ، بحملة تحصين مكثفة للثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) خلال الفترة من ١١ إلى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن: تحصين ٨٠٦٢ رأسًا من الأغنام والماعز من إجمالي ١١٩٨٠ رأسًا وفقًا لحصر عام ٢٠٢٤، بنسبة تغطية بلغت ٦٧.٣٠٪.

كما واصلت إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية جهودها التوعوية، الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر، بتنظيم ندوة توعوية بمركز طب أسرة الكيلو ٢، تناولت خلالها مرض السعار، وأعراضه وخطورته وطرق الوقاية منه وكيفية التصرف عند التعرض للعقر، بالإضافة إلى التوعية حول اختيار اللحوم السليمة وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية وأنواع الأختام والأمر.