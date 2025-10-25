قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
كامالا هاريس : ترامب طاغية وربما أترشح للرئاسة مرة أخرى
لأول مرة منذ عامين ..فرحة أطفال في غزة بعد رؤيتهم دجاجة.. فيديو
غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب
رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟
ما هو Atlas؟.. متصفح ذكي من OpenAI سيغير طريقة تصفح الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الطب البيطري بالإسماعيلية ينفذ حملة تحصين مكثفة ضد طاعون المجترات الصغيرة

الإسماعيلية انجي هيبة

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية ، بحملة تحصين مكثفة للثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) خلال الفترة من ١١ إلى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن: تحصين ٨٠٦٢ رأسًا من الأغنام والماعز من إجمالي ١١٩٨٠ رأسًا وفقًا لحصر عام ٢٠٢٤، بنسبة تغطية بلغت ٦٧.٣٠٪.

كما واصلت إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية جهودها التوعوية، الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر، بتنظيم ندوة توعوية بمركز طب أسرة الكيلو ٢، تناولت خلالها مرض السعار، وأعراضه وخطورته وطرق الوقاية منه وكيفية التصرف عند التعرض للعقر، بالإضافة إلى التوعية حول اختيار اللحوم السليمة وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية وأنواع الأختام والأمر.

محافظة الاسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

