3 فوائد خارقة لتناول ماء جوز الهند على الريق يوميا

ماء جوز الهند مشروب طبيعي ومنعش يقدم فوائد صحية عديدة، غني بالعناصر الغذائية الأساسية، يُعد هذا المشروب الاستوائي إضافة قيّمة لنظامك الغذائي اليومي.

فوائد ماء جوز الهند

1. يزيد من الدورة الدموية

يحتوي ماء جوز الهند على الأرجينين الذي يساعد في زيادة الدورة الدموية لجميع الأعضاء الداخلية للجسم.

2. يمنع حصوات الكلى

جوز الهند غني بالبوتاسيوم، وبالتالي يُساعد في الحفاظ على صحة الكلى، فهو مُدِرٌّ للبول، يُزيل الماء الزائد من الجسم، ويمنع أيضًا تكوّن حصوات الكلى.

3. يساعد على إنقاص الوزن

جوز الهند خالٍ من الدهون، كما إنه مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويمكن استبداله بسهولة بوجبة، كما يمكن تناوله قبل الوجبات لتقليل الشراهة لدى من يتبعون حمية غذائية، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن عن طريق التخلص من الماء الزائد المتراكم نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم.

4. إزالة السموم

يتميز ماء جوز الهند بخصائص تُزيل السموم المعدنية من الدم، كما يُساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الأمعاء نتيجةً لسوء الهضم.