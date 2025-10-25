قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة دمنهور: نحقق شراكات دولية فاعلة للطلاب باتفاقيات مع فرنسا

اتفاقيات تعاون مع السوربون نوفال وماري لويس باستير بفرنسا
اتفاقيات تعاون مع السوربون نوفال وماري لويس باستير بفرنسا

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفد الجامعة الذي ضم كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين الفخراني، مسئول التعاون الدولي الفرنسي بالجامعة، في زيارة رسمية إلى فرنسا، شهدت برنامجا مكثفا من اللقاءات مع جامعتي السوربون نوفال، و ماري لويس باستير وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على الانفتاح على الجامعات المرموقة عالميا، وتكوين شراكات معها لتعزيز بناء قدرات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يخدم جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية وفقًا للمعايير العالمية.

شهدت الزيارة توقيع اتفاقية للتعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة دمنهور و جامعة السوربون نوفال، و بحث سبل التعاون مع جامعة ماري لويس باستير، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، المستشار الثقافي للسفارة المصرية بباريس، ونواب رؤساء الجامعتين ومسئولي العلاقات الدولية والتعاون الدولي، ومسئولي الكليات و الأقسام "لمرحلة الليسانس"، و مسئولي المدرسة العليا للمترجمين الشفويين و التحريريين (ESIT) لمرحلة "الماجستير".

وتم الاتفاق مع جامعة السوربون نوفال، على استقبال طلاب من الجانبين اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٦، وذلك من خلال منصة لتسجيل الطلاب الفرنسيين الراغبين في الدراسة بجامعة دمنهور، وكذا لطلاب جامعة دمنهور للدراسة بجامعة السوربون نوفال، وذلك في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا "ماجستير، دكتوراه".

كما تضمنت أجندة الزيارة مناقشة سبل التعاون مع جامعة ماري لويس باستير، ووضع أطر عامة لاتفاقية تعاون تشمل الاتفاق على التعاون في مشاريع مشتركة بين الجامعتين تحت مظلة برامج الاتحاد الأوروبي ضمن فئة "بناء القدرات"، كما شملت تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وإمكانية إطلاق مدارس صيفية داخل جامعة ماري لويس باستير لاستقبال طلاب وأعضاء هيئة تدريس من جامعة دمنهور، بهدف تعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية أو تعزيزها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض إمكانيات التعاون بين كلية العلوم الطبية بجامعة ماري لويس باستير – التي تختص بالمعدات الطبية – و كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، لتطوير دبلومات أو درجات ماجستير.


من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور، عن بالغ سعادته بالتعاون مع جامعتي السوربون نوفال، وماري لويس باستير المرموقتين، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل محطة بارزة و نقلة نوعية في مسيرة جامعة دمنهور نحو تحقيق شراكات دولية فاعلة، تتيح للطلاب تجربة تعليمية عالمية تسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل نموذجا ملهما يجمع بين تاريخ طويل من التعاون وحاضر نابض بالإنجازات.

وأعرب مسئولو جامعتي السوربون نوفال، و ماري لويس باستير عن سعادتهما بهذا التعاون المثمر مع جامعة دمنهور، و تقديرهم للجهود المبذولة في هذا اللقاء الذي شهد توقيع بروتوكولات لخدمة التعاون المشترك، مشيدين بالعلاقة المحورية مع مصر.


جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي ضمن جهود جامعة دمنهور المستمرة لتعزيز حضورها الدولي وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يواكب الاتجاهات العالمية في التعليم العالي، ويؤكد مكانتها الريادية في دعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

رئيس جامعة دمنهور جامعة دمنهور السوربون نوفال ماري لويس باستير

