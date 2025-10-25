إنشاء أول مدرسة فنية للتصنيع الزراعي والغذائي في دار السلام بسوهاج

أعلن هيثم عكري عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن بدء العمل في إنشاء مدرسة فنية متخصصة في التصنيع الزراعي والغذائي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بهدف تخريج كوادر شابة مؤهلة للعمل في مجالات الصناعة الزراعية والأغذية، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد داخل مصانع المجموعة، إلى جانب سد احتياجات المصانع العاملة في محافظات الجنوب من العمالة المدربة والمتخصصة.

وأوضح “عكري” أنه تم بحث إسناد إدارة المدرسة والإشراف على العملية التعليمية إلى شركة “تأهيل” المتخصصة في التعليم الفني، وهي نفس الجهة التي تتولى إدارة مدارس بنك مصر الفنية في بني سويف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن تطبيق أحدث النظم الفنية والتدريبية المعتمدة.

وأضاف أن التنسيق جارٍ حالياً بين الجهات المعنية لإطلاق المشروع رسمياً خلال الفترة المقبلة، ليكون نموذجاً تعليمياً وتنموياً يخدم أبناء مركز دار السلام، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الزراعي والصناعي في صعيد مصر.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية هيثم عكري لتوفير فرص عمل كريمة للشباب وتنمية الصناعات الزراعية والغذائية في محافظات الصعيد.

