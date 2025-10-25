قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026.. الشروط وخطوات التسجيل
من تحت الركام لأحضان المصريين.. طفلة فلسطينية تروي عودتها من الموت إلى الحياة
الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة إلى سيناء
قراران هامان يحددان اتجاه الذهب في الفترة القادمة.. ماذا سيحدث؟
الرئيس السيسي: 6 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا.. فيديو
الرئيس السيسي: القرار مسؤولية.. وتوقعت أياما صعبة على الأشقاء في غزة منذ بدء الحرب
"نفسي أشوف أبويا السيسي".. الرئيس يلبي طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج
تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
بعد فترة غياب.. مشاركة محمد سلام في احتفالية "مصر وطن"بحضور الرئيس السيسي
تقارير: الجيش الإسرائيلي يغتال قائد لواء الوسطى في سرايا القدس أبو القسم عبد الواحد
الرئيس السيسي: اتخاذ القرار مسئولية وقضيتنا عادلة ومصر لا تتعدى على حقوق الآخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنشاء أول مدرسة فنية للتصنيع الزراعي والغذائي في دار السلام بسوهاج

هيثم عكري
هيثم عكري
ولاء عبد الكريم

أعلن هيثم عكري عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن بدء العمل في إنشاء مدرسة فنية متخصصة في التصنيع الزراعي والغذائي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بهدف تخريج كوادر شابة مؤهلة للعمل في مجالات الصناعة الزراعية والأغذية، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد داخل مصانع المجموعة، إلى جانب سد احتياجات المصانع العاملة في محافظات الجنوب من العمالة المدربة والمتخصصة.

وأوضح “عكري” أنه تم بحث إسناد إدارة المدرسة والإشراف على العملية التعليمية إلى شركة “تأهيل” المتخصصة في التعليم الفني، وهي نفس الجهة التي تتولى إدارة مدارس بنك مصر الفنية في بني سويف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن تطبيق أحدث النظم الفنية والتدريبية المعتمدة.

وأضاف أن التنسيق جارٍ حالياً بين الجهات المعنية لإطلاق المشروع رسمياً خلال الفترة المقبلة، ليكون نموذجاً تعليمياً وتنموياً يخدم أبناء مركز دار السلام، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الزراعي والصناعي في صعيد مصر.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية هيثم عكري لتوفير فرص عمل كريمة للشباب وتنمية الصناعات الزراعية والغذائية في محافظات الصعيد.
 

رجال الأعمال إنشاء مدرسة فنية متخصصة التصنيع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

ميناء دمياط

سفينة الغاز المسال “HELLAS DIANA” تتراكى بنجاح في أول عملية بميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12سفينه حاويات وبضائع عامه

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد