إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام

نجح فريق العمل بمستشفى أشمون العام قسم النساء والتوليد في محافظة المنوفية في التعامل مع حالة ولادة معقدة لسيدة حامل في الأسبوع السابع والثلاثين، كانت تعاني من نزيف شديد بسبب مشيمة متقدمة ومخترقة لجدار الرحم وممتدة إلى جزء من المثانة البولية وهي من الحالات النادرة عالية الخطورة التي تهدد حياة الأم والجنين.

فور وصول الحالة إلى قسم الطوارئ، تم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل والأشعات اللازمة وفقًا لأحدث البروتوكولات والـGuidelines الطبية المعتمدة، ثم تقرر إدخال المريضة إلى غرفة العمليات على الفور.

تمت السيطرة الكاملة على النزيف الحاد من خلال ربط الشريان الرحمي على الجانبين في أكثر من مستوى مع الحفاظ على الرحم دون استئصال، كما تم نقل 3 وحدات دم و2 وحدات بلازما للمريضة، ووُضعت درنقة بالبطن لمتابعة الحالة، التي استقرت بعد العملية.

الفريق الطبي المشارك في النجاح: الدكتور شعبان دياب – رئيس قسم النساء والتوليد الدكتورإبراهيم نور الدين، الدكتور احمد جابر كشك،أالدكتورة اسماء زكي

وأعربت إدارة المستشفى عن خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريضي المشارك على تفانيهم في إنقاذ حياة المريضة، مؤكدين أن مستشفى أشمون العام مستمر في تطوير أداء الفرق الطبية وتقديم رعاية متكاملة للحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما يتحقق من نجاحات في مستشفيات المحافظة يعكس مستوى الكفاءة والجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي بالمنوفية يشهد تطورًا مستمرًا في تقديم الخدمات الطبية الطارئة والعلاجية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، بما يضمن خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.