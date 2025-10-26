قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: احتفالية وطن السلام تؤكد أن مصر صوت الحكمة والعقل في محيطٍ مضطرب

حسين خضير
حسين خضير
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب الدكتور حسين خضير عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، مؤكدا أنها جاءت تعبيرًا صادقًا عن رؤية القيادة المصرية الواعية لمسؤولية القرار، وتجسيدًا حقيقيًا لنهج الدولة في الجمع بين الحكمة السياسية والبعد الإنساني في التعامل مع قضايا المنطقة.

وأكد خضير في تصريح صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس عبّر عن فلسفة الدولة المصرية في أن القرار الوطني لا يُتخذ إلا عن وعي كامل وإدراك عميق لعواقبه، وأن القيادة المصرية تنطلق في قراراتها من ضمير وطني نقي يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات، بما يجعل من مصر نموذجًا فريدًا في الاتزان والمسؤولية السياسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة حملت رسائل قوية حول إيمان الدولة المصرية بأن الشعوب التي ترفض الهزيمة وتصمد أمام التحديات هي التي يكتب لها النصر، وهو ما يعبّر عن الروح المصرية الأصيلة التي صنعت معجزات النهوض والبناء رغم كل الصعوبات.

وثمّن حسين خضير إشادة الرئيس بجهود الدولة في تقديم الخدمات للاجئين، معتبرين أن استمرار مصر في احتضانهم وتقديم الرعاية لهم رغم الأعباء المتزايدة، يجسد جوهر دورها الإنساني ورسالتها في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية حقوق الإنسان.

وأشار نائب الدقهليه، إلى أن تأكيد الرئيس على الجهود المبذولة لتخفيف معاناة أهالي غزة، يعكس الثبات المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأن القاهرة ما زالت تمارس دورها المحوري في حماية الأشقاء والعمل على فتح آفاق السلام العادل القائم على العدالة والكرامة.

ورأى الدكتور حسين خضير، أن دعوة الرئيس لتكثيف زيارات الطلاب إلى سيناء تمثل بعدًا تربويًا ووطنياً مهماً، يهدف إلى ترسيخ الوعي بالأرض التي كانت وما زالت رمزاً للصمود والفداء، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة قيم الانتماء والتضحية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

