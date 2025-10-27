برلمانية: رحلات الطلاب إلى سيناء رسالة وطنية لغرس الانتماء والفخر بتاريخ مصر

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء تمثل خطوة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر العريق وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وقالت صبورة السيد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: "هذه الرحلات تمنح الطلاب فرصة حقيقية للتعرف على تاريخ سيناء وأبطالها الذين ضحوا من أجل تراب الوطن، وتغرس في نفوسهم قيم الفخر والانتماء".

وأضافت: "مبادرة الرئيس السيسي ليست مجرد نشاط تعليمي، بل تجربة وطنية متكاملة تجمع بين التعلم الميداني والمعرفة بالتنوع الثقافي والجغرافي لمصر، كما تعزز قيم السلام والمحبة والتعايش بين الطلاب".

وأكدت النائبة أن هذه المبادرة تمثل رسالة قوية للأجيال القادمة حول أهمية الفخر بمصر وحماية تاريخها، مشيرة إلى أن سيناء هي قلب الوطن النابض وأبناؤها جزء أصيل من مستقبل مصر.