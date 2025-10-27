قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025: عبر عن مشاعرك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025

 اقترح على أحدهم اليوم لتحصل على رد إيجابي. تحديات جديدة في العمل ستشغلك طوال اليوم. أنت اليوم في وضع جيد، لكن لديك مشاكل صحية.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 احرص أيضًا على عدم السماح لطرف ثالث بالتحكم في علاقتكما. يمكنك اختيار الجزء الثاني من اليوم للتعبير عن مشاعرك لمن تُعجب به، كما أن من انفصلوا مؤخرًا سيجدون حبًا جديدًا. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

قد لا تُلبي توقعات الرؤساء أو الإدارة. قد لا يكون أحد العملاء راضيًا عن الأداء. قد يواجه من يتولون أدوارًا محورية في مشروع ما تحدياتٍ تتعلق بسياسات العمل. ستجد اليوم أيضًا فرص عمل جديدة، كما أن حضور المقابلات سيُحقق نتائج جيدة.   

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 إذا كانت لديك مقابلة عمل، فكن واثقًا من قدرتك على النجاح. قد يواجه التجار مشاكل بسيطة تتعلق بالتراخيص مع الجهات الرسمية، وهذا قد يسبب مشاكل، ومن الجيد حلّها قبل أن تتفاقم الأمور.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الدلو الدلو وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

أرشيفية

أمين عام حزب الله: امتلاك السلاح جزء لا يتجزأ من حقنا المشروع

المجر تؤكد استمرار اعتمادها على النفط الروسي بسبب "الواقع المادي" لإمدادات الطاقة

المجر: لا يمكننا الاستغناء عن النفط الروسي في الوقت الراهن

رئيسة وزراء اليابان الجديدة تؤكد التعاون الأمني مع أسيان

رئيسة وزراء اليابان الجديدة تؤكد التعاون الأمني مع أسيان

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد