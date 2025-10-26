المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدا طلابيا من الجامعات المصرية

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفداً من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل برئاسة الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي لدى طلابها بدور المجلس في دعم قضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وأكد السفير محمود كارم رئيس المجلس، أهمية التواصل بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الفكر الجامعي، متطرقا لمبادئ باريس والمعايير الدولية التي تحدد دور ووظيفة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية دورها في المجتمع.

وأوضح السفير كارم، أن المجلس يعمل على رصد حالة حقوق الإنسان في الشارع المصري، وأيضا إصدار التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان وكذلك إصدار التقارير الدولية مثل تقرير المراجعة الدورية الشاملة.

وقد قامت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس ورئيس اللجنة الاجتماعية، بعرض شامل حول آليات عمل المجلس ولجانه ووحداته ونشأته، وقانون المجلس وتعديله، ودور المجلس في زيارة المستشفيات ودور الرعاية، وما ينتج عنها من توصيات، وأيضا ما يقوم به المجلس بالمساهمة في تقديم المقترحات في تعديل القوانين.

وقام الدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس بتوضيح دور المجلس في تلقي الشكاوى وتطوير آليات عمل المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي الشكاوى عبر الوسائل المختلفة سواء من موقع المجلس أو تطبيق الشكاوى على أجهزة الأندرويد أو بالمقابلة الشخصية.

وأعلن أنه سوف يتم تنظيم برنامج تدريب ومحاكاة لطلاب الجامعات المصرية بالمجلس خلال الفترة القادمة.

فيما أشار الدكتور هاني الشامي عميد الكلية إلى ضرورة استمرار التعاون بين الجامعة والمجلس، من خلال تنظيم ورش عمل، وحلقات نقاش، وبرامج تدريبية مشتركة، وتنظيم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على الدفاع عنها بروح وطنية ومسؤولية علمية.

وقام مسئولو بعض اللجان والوحدات بالمجلس (الحقوق الثقافية – والحقوق الاقتصادية – ونشر ثقافة حقوق الإنسان – ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر ) كلَ في مجال تخصصه بالحديث مع الطلاب عن آليات عمل تلك اللجان والوحدات ومدى إسهامها في زيادة الوعى ونشر ثقافه حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء دارت مناقشة عامة بين الطلاب وفريق عمل المجلس.