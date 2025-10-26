حسني عبد اللطيف رئيسا لتشريعية الشيوخ وأحمد حلمي الشريف وطارق عبد العزيز وكيلان

أسفرت انتخابات لجنة الشئون القانونية والدستورية بمجلس الشيوخ عن اختيار حسني عبد اللطيف رئيسا ، أحمد حلمي الشريف، طارق عبد العزيز وكيلين، المستشار محمد الأجرود أمين سر.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".