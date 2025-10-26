البيئة تنظم حملة لتنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية استعدادًا لمؤتمر COP24

نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزير البيئة بتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ بكافة المحافظات الساحلية ، حملة تنظيف شواطئ تم خلالها تنظيف شاطئ سيد درويش (لذوى الإحتياجات الخاصة ) بمنطقة بالأنفوشى ببحرى بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وإدارة السياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية، و بحضور نائب رئيس الجامعة وعدد من قيادات فرع الإسكندرية ومسئولى المحافظة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة تأتى ضمن استعددات مصر لاستضافة المؤتمر الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط ​​من التلوث COP 24 ( إتفاقية برشلونة)، حيث تهدف الحملة إلى الحد من المخلفات وخاصة البلاستيك أحادى الإستخدام ورفع الوعى لدى الجمهور بأخطار تلك المخلفات على البيئة البحرية.

وقد شارك فى فعاليات الحملة حوالى ١٠٠ طالب وطالبة من رواد البيئة بجامعة الاسكندرية وهو مايعكس مدى وعى الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية من أجل الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.