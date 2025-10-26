قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
أخبار البلد

البيئة تنظم حملة لتنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية استعدادًا لمؤتمر COP24

حنان توفيق

 نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزير البيئة بتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ بكافة المحافظات الساحلية ، حملة تنظيف شواطئ تم خلالها تنظيف شاطئ سيد درويش  (لذوى الإحتياجات الخاصة ) بمنطقة بالأنفوشى ببحرى بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وإدارة السياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية، و بحضور نائب رئيس الجامعة وعدد من قيادات فرع الإسكندرية ومسئولى المحافظة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة تأتى ضمن استعددات مصر لاستضافة المؤتمر الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط ​​من التلوث COP 24 (  إتفاقية برشلونة)، حيث تهدف الحملة إلى الحد من المخلفات وخاصة البلاستيك أحادى الإستخدام ورفع الوعى لدى الجمهور بأخطار تلك المخلفات على البيئة البحرية.

وقد شارك فى فعاليات الحملة حوالى ١٠٠ طالب وطالبة من رواد البيئة بجامعة الاسكندرية وهو مايعكس مدى وعى الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية من أجل الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

حملة تنظيف شواطئ بأهمية الحفاظ على البيئة بتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ المحافظات الساحلية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الزراعة

"الزراعة" تتابع مشروعات تطوير وتحديث الري ودعم الفلاحين بالمنيا وبني سويف

الدكتور علي الغمراوي

هيئة الدواء تبحث تعزيز التعاون مع وكالة تنظيم الأدوية البريطانية

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

